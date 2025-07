Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250703.1 Dithmarschen

Steinburg: Feuerwehr und Polizei nach Blitzeinschlag gerufen

Landkreise Dithmarschen und Steinburg (ots)

Gleich zu drei Einsatzorten mussten Polizei und Feuerwehr gestern gemeinsam ausrücken, nachdem vermutlich Blitzeinschläge zwei Brände ausgelöst haben. Personen kamen in keinem Fall zu Schaden. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an.

Ein Blitzeinschlag löste wahrscheinlich den Brand in einem Strohlager in Bunsoh aus. Anrufer meldeten um 20:04 Uhr, dass mehrere Dutzend Stroh- und Heuballen in der Westerau in Brand geraten seien. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bunsoh-Immenstedt, Offenbüttel und Osterrade waren vor Ort. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Um 20:14 Uhr musste die Feuerwehr im Ostroher Weg in Heide einen Brand bekämpfen. Vermutlich ist auch hier durch einen Blitzeinschlag zunächst der Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses in Brand geraten. Wehren aus Ostrohe, Weddingstedt, Lohe und Heide konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Schadenssumme liegt vermutlich im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Auch in Schafstedt schlug vermutlich ein Blitz in der Hohenhörner Straße in ein Einfamilienhaus ein. Lediglich die ausgelösten elektrischen Sicherungen mussten wieder eingeschaltet werden.

Björn Loop

