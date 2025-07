Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250702.2 Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit der Mittelmauer

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstagabend kollidierte ein Frachtschiff in der Neuen Südschleuse in Brunsbüttel mit der Mittelmauer. Am Schiff und an den Anlagen der Südschleuse entstand Sachschaden. Die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das unter der Flagge der Niederlande fahrende Schiff stieß gegen 18:30 Uhr beim Anlegen in der Neuen Südschleuse mit der Mittelmauer zusammen.

An der Steuerbordseite des Schiffes und an den Schutzkanten der Mittelmauer sind durch die Kollision Farbanhaftungen festgestellt worden. Personen blieben unverletzt, Betriebsstoffe traten nicht aus, und es kam zu keinem Wassereinbruch.

Das Schiff konnte seine Fahrt von Estland nach Frankreich fortsetzen. Ein Weiterfahrverbot verhängte die Wasserschutzpolizei nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel dauern an.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell