POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?

Herne (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde ein Graffitisprayer am Montagabend, 4. August, gegen 19.30 Uhr in Herne. Der 33-jährige Herner hatte unter einer Straßenbrücke an der Hertener Straße ein großflächiges Graffiti an den Brückenpfeiler gesprüht. Die Beamten nahmen die Personalien auf und stellten elf Spraydosen und eine Atemschutzmaske sicher. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr