POL-BO: Bochumer trifft auf Dieb in seinem Auto - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Bochum (ots)

Schreck am Sonntagmorgen: Als ein Bochumer (40) am 3. August gegen 6.50 Uhr zu seinem an der Kemnader Straße geparkten Auto ging, befand sich darin ein unbekannter Mann. Als er ihn ansprach, flüchtete der Mann in Richtung Surkenstraße.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen kurz darauf im Bereich der Straße Leithmannswiese antreffen.

Der 20-Jährige ohne festen Wohnsitz führte diverses Diebesgut - unter anderem EC- und Kreditkarten verschiedener Inhaber - mit sich, das er mutmaßlich aus anderen Pkw entwendet hatte.

Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

