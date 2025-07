Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unfall mit Todesfolge auf Usedom

Neppermin (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall bei Neppermin auf der Insel Usedom gemeldet.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige deutsche Fahrer eines LKW einen Wertstoffhof und hielt dort für die Anmeldung. Kurze Zeit später fuhr ein PKW auf den Hof, aus dem eine 66-jährige Deutsche ausstieg, um sich ebenfalls anzumelden.

In dem Moment, als sie vor dem LKW entlang ging, übersah der Fahrzeugführer des LKW die Frau und fuhr an. Die 66-Jährige geriet unter das Fahrzeug und erlitt schwerste Verletzungen, an denen sie noch am Unfallort verstarb. Der LKW-Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Gutachter der DEKRA kam am Unfallort zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

