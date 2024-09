LPI-NDH: Mopedfahrer stürzt und verletzt sich

Leinefelde (ots) - In der Heiligenstädter Straße belieferte ein Mitarbeiter eines Baustoffhandels einen Kunden. Beim Ausparken aus der Grundstückseinfahrt übersah dieser eine Straßenlaterne und kollidierte mit dieser. Sowohl an der Laterne, wie auch an dem Lieferantenfahrzeug, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

mehr