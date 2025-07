Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unfälle mit schwer verletzten Zweiradfahrern

LK V-G (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Unfällen im Landkreis Vorpommern-Greifswald, durch die Zweiradfahrer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurden.

Gegen 20:00 Uhr am 18.07.2025 befuhr eine 66-jährige deutsche Radfahrerin den Fahrradweg des Greifswalder Studentensteigs in Richtung Wieck. Auf dem angrenzenden Gehweg war zum selben Zeitpunkt eine etwa 10-köpfige Personengruppe unterwegs. Als die Radfahrerin an dieser vorbeifuhr, trat eine bislang unbekannte Person plötzlich aus der Gruppe heraus und auf den Radweg. Ein rechtzeitiges Bremsen war der Frau nicht mehr möglich und so kollidierte diese mit dem Fußgänger, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der beteiligte Fußgänger flüchtete mit besagter Personengruppe in die Richtung des Wiecker Hafens.

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Jatznick. Der 69-jährige befuhr aus Liepe kommend am 19.07.2025 gegen 16:15 Uhr eine Gemeindestraße in Richtung B109. Beim Bahnübergang Sandförde nahm der Motorradfahrer eine Bahnschranke zu spät wahr und kollidierte mit dieser. Der Fahrer stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zweiradfahrer stehen in diesem Monat besonders im Fokus der Polizei M-V, denn ihnen ist im Juli die monatliche Verkehrskampagne fahren.Ankommen.LEBEN gewidmet. Die Pressemeldung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6066726

