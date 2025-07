Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Donnerstag, 10.07.2025 ist es in der Bahnhofstraße in Celle gegen 11:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 37 Jahre alter Anwohner in Höhe der Hausnummer 46 mit einem 19- und einem 20-jährigen in einen lautstarken Streit. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den Personen zu gegenseitigen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung. Der genaue Tathergang konnte bislang nicht geklärt werden. Daher bitte die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

