Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz im Celler Bahnhof

Celle (ots)

Am Dienstagabend (15.07.2025) kam es gegen 20 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Celle, nachdem eine Zeugin die Polizei alarmiert hatte. Sie hatte auf einem Bahnsteig einen Jugendlichen beobachtet, der dort augenscheinlich mit einer Waffe hantierte. Sofort entsandte Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später in der Bahnhofsvorhalle auf zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren. Der 14-jährige hielt zu diesem Zeitpunkt einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage forderten die Beamten die beiden auf, sich auf den Boden zu legen, und legten ihnen Handfesseln an. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zirka 15 weitere Personen in der Bahnhofsvorhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es nicht zu einer Bedrohung oder anderen Straftaten mit der Waffe gekommen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um eine Softair-Waffe handelte. Diese wurde sichergestellt. Gegen den 14-jährigen Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seinen Vater übergeben. Auch wenn es sich in diesem Fall um eine Softair-Waffe handelte, ist das Tragen und Hantieren solcher Gegenstände in der Öffentlichkeit verboten und gefährlich. Waffenattrappen oder täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen können nicht auf den ersten Blick als ungefährlich erkannt werden. In der Folge entstehen erhebliche Gefahren für die handelnden Personen selbst, aber auch für die eingesetzten Kräfte und Unbeteiligte. Zudem können solche Vorfälle bei unbeteiligten Personen in der Situation erhebliches Unbehagen und Angst auslösen. Ein Bahnhof ist ein öffentlicher Raum mit vielen Menschen - das Hantieren mit einem waffenähnlichen Gegenstand dort kann schnell Panik auslösen und ist daher kein harmloser Spaß. Die Polizei Celle appelliert daher eindringlich: Finger weg von waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit - egal ob echt oder Spielzeug!

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell