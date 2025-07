Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung

Celle (ots)

Am Mittwoch, 09.07.2025 ist es in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 82 Jahre alter Mann war gegen 18 Uhr zu Fuß in der Innenstadt von Celle unterwegs. Er kam von der Altencellertorstraße und wollte die Straße "Kleiner Plan" in Richtung der Mauernstraße überqueren. Als er ungefähr in der Mitte der Fahrbahn war, näherte sich von links ein grauer Daimler und fuhr sehr dicht an ihm vorbei. Der Rentner erschrak sich und stütze sich, auch aufgrund einer leichten Gehbehinderung, leicht auf das Heck des Fahrzeuges. Der Fahrer hielt nach einigen Metern an, stieg aus, schrie den Senior an und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Anschließend setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg. Der ältere Herr erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen im Gesicht. Nach seinen Angaben gab es Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

