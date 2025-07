POL-CE: Zeuge gesucht

Celle (ots) - Die Polizei Celle ermittelt derzeit in mindestens einem Fall wegen des Verdachtes einer exhibitionistischen Handlung bzw. Beleidigung auf sexueller Basis. Am 30.06.2025 gegen 11:00 Uhr wurde eine 59 Jahre alte Frau von einem Unbekannten in der Hattendorfstraße in Celle angesprochen. Dieser fragte zunächst nach dem Weg zum Kaufland-Markt. Im weiteren Verlauf des Gespräches bot der zirka 16-21-jährige an, dass die Frau gegen Zahlung sexuelle Handlungen an ihm ...

mehr