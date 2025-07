Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub in den Triftanlagen

Celle (ots)

Gestern (10.07.2025) ist es in den Triftanlagen in Celle zu einem schweren Raub gekommen. Ein 27-jähriger war dort gegen 15:40 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde, die er vom Sehen flüchtig kennt. Einer der Männer forderte ihn auf, ihm Betäubungsmittel zu besorgen und bedrohte das Opfer dabei mit einem Messer. Als das Opfer dies verneinte, nahm der Täter die Geldbörse des 27-jährigen an sich und entfernte sich gemeinsam mit den anderen beiden Männern in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zur Identität der Täter dauern derzeit noch an, das Opfer wurde bei der Tat nicht verletzt.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Schlank - zirka 165cm groß - Lockige Haare - Oberlippenbart - Schwarze Jogginghose

Täter 2

- Kräftige Statur, zirka 100 kg schwer - Zirka 165cm groß - Dreitagebart - Schwarze, kurze Haare - Schwarze Weste - Graue Nike-Jogginghose

Für den dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

