Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Abend des 30.06.2025 ist es in der Rundestraße in Höhe der dortigen Postbank-Filiale in Celle zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das Opfer, ein 60 Jahre alter Mann, war dort gegen 20:00 Uhr zunächst mit einem ihm unbekannten Mann ins Gespräch gekommen. Dieser hielt sich in einer Gruppe von mehreren Personen auf. Plötzlich schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand gegen das linke Ohr des Opfers und entfernte sich dann mit den anderen Personen in Richtung Französischer Garten. Um welche Art von Gegenstand es sich dabei handelte, konnte das Opfer nicht sagen. Der Täter ist zirka 18-19 Jahre alt, zirka 175 cm groß und hat kurze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen Basecap und einem weißen T-Shirt. Nähere Angaben liegen leider nicht vor. Eine sofortige Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Der 60-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

