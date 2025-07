Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstelle - Täter gestellt

Celle (ots)

Gestern Abend ist es auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Harburger Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Ein 45 Jahre alter Mann hatte gegen 22:30 Uhr zunächst über die Gegensprechanlage des Verkaufsraums Kontakt zu der Angestellten aufgenommen und bei dieser nach kostenlosem Essen gefragt. Als die 60-jährige dies verneinte, entfernte er sich wieder. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch weitere Kundinnen und Kunden auf dem Tankstellengelände. Nach kurzer Zeit kehrte der Mann zurück und versuchte, mit Steinen die Scheiben des Verkaufsraums und der verschlossenen Schiebetür einzuschlagen. Ein Kunde der Tankstelle stand in der Nähe und informierte ebenfalls die Polizei. Die Angestellte der Tankstelle flüchtete in einen Toilettenraum und rief von dort über den Notruf die Polizei. Gleichzeitig gingen bei der Polizei weitere Notrufe zu dem Vorfall ein. Als die Polizeibeamtinnen und -beamten eintrafen, brachten sie den 45-jährigen zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Schadenshöhe an den beschädigten Scheiben steht noch nicht fest. Der Tankstellenbetrieb wurde für die Nacht eingestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell