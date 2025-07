Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, ist es in der Altenceller Schneede 1 in Celle zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 47jähriger hatte sich im Bereich eines Spielplatzes im Eilensteg gemeinsam mit anderen Personen aufgehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er dort gegen 20 Uhr mit einem Mann und einer Frau in Streit geraten. Im Verlauf dieses Streits wurden die beiden handgreiflich und schlugen das Opfer, das daraufhin zu Boden fiel. Hier wurde es von dem Duo getreten und mit einem länglichen Gegenstand geschlagen. Hierbei könnte es sich um einen Baseballschläger gehandelt haben. Der 47jährige wurde an den Armen und im Gesicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Eine Beschreibung des Angreifers und der Angreiferin liegt leider nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei Celle sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell