POL-CE: E-Scooter-Fahrer stürzt im Wald

Wietzenbruch (ots)

Durch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner des Celler Stadtteils Wietzenbruch wurden gestern Abend (03.07.2025) gegen 22:50 Uhr Hilferufe gemeldet. Diese kamen offenbar aus einem an den Ginsterweg angrenzenden Waldgebiet. Die Einsatzkräfte trafen dann nach kurzer Suche im Bereich einer Brücke in dem Waldgebiet zwischen Fuhsekanal und der B 214 auf einen 35-jährigen, der am Boden lag und auf sich aufmerksam gemacht hatte. Er war mit seinem E-Scooter in dem Waldstück unterwegs. Dort ist er aber aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheit gestürzt, hat sich dabei am rechten Unterschenkel verletzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Ein Mobiltelefon hatte er nicht dabei. Die Polizeibeamten transportierten ihn mit dem Streifenwagen zum hinzugerufenen Rettungswagen, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Nur durch das aufmerksame Verhalten mehrerer Anwohnerinnen und Anwohner konnte der verletzte Mann gefunden und medizinisch versorgt werden. Die Polizei Celle spricht diesen Bürgerinnen und Bürgern ihren ausdrücklichen Dank aus. Es ist ein gutes Zeichen, wenn Menschen nicht wegsehen, oder wie in diesem Fall weghören, sondern handeln, wenn jemand in Not ist. Die Polizei Celle ermutigt die Bevölkerung, auch weiterhin bei verdächtigen Beobachtungen oder Hilferufen nicht zu zögern und die den Notruf zu wählen. Jeder Anruf kann entscheidend sein.

