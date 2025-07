Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall in Ahnsbeck - Radfahrer schwer verletzt

Ahnsbeck (ots)

Gestern Mittag (03.07.2025) ist es in Ahnsbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Der 59jährige befuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Rennrad die Straße "Rhienende" aus Richtung Beckstraße. An der Einmündung zum Sackwinkel missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 72 Jahre alten Daimlerfahrers, der aus Richtung Ortsmitte kommend nach links in die Straße "Rhienende" abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Daimlerfahrer blieb unverletzt, sowohl das Fahrrad als auch der PKW wurden bei dem Unfall leicht beschädigt.

