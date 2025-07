Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Haftbefehle nach Durchsuchungsmaßnahmen

Celle (ots)

Nach dem Großeinsatz der Polizei zur Bekämpfung der Einbruchs- und Betäubungsmittelkriminalität am Mittwoch, 02.07.2025 im Stadtgebiet Celle beantragte die Celler Staatsanwaltschaft erfolgreich Haftbefehle für drei Beschuldigte. Im Rahmen von Ermittlungen zu Einbrüchen in Tierarztpraxen in Stadt und Landkreis Celle im Frühjahr 2025 ergaben sich erhebliche Parallelen zu einer gleichartigen Tat in Neu Wulmstorf. Brisant war, dass bei der Tat im Landkreis Harburg mehrere scharfe Waffen entwendet wurden. Eine präzise Spurenauswertung führte Polizei und Staatsanwaltschaft Celle schließlich zu zwei 27- und 40-jährigen Männern, die in den Fokus intensiver Ermittlungen rückten. Zusätzlich ergaben sich deutliche Hinweise auf einen 44-jährigen, der offenbar einen aktiven Handel mit Betäubungsmitteln betrieb. Mit Unterstützung von Spezialkräften der Landeskriminalämter Niedersachsen und Bremen wurden auf Beschluss des Amtsgerichts Celle insgesamt zehn Wohnungen und Häuser durchsucht, was zum Auffinden von Kokain im Wert von mehreren Zehntausend Euro und fünf Waffen aus dem Einbruch in Neu Wulmstorf führte. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

