Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub in Wathlingen

Wathlingen (ots)

Am vergangenen Freitag, 27.06.2025 ist es in Wathlingen zu einem Raub gekommen. Das Opfer meldete sich erst zu Beginn dieser Woche bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 63 alte Frau zu Fuß am Freitag, 27.06.2025 zwischen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr in der Grünanlage im Bereich Am Bahnhof in Wathlingen unterwegs. In Höhe eines dortigen Spielplatzes wurde sie plötzlich von hinten zu Boden gestoßen. Am Boden liegend, entriss ihr der unbekannte Täter das Handy aus der Hand und flüchtete mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Lönsstraße / Finkenweg. Die Frau wurde leicht an der Hand verletzt. Das Handy des Opfers wurde am nächsten Morgen in der Nähe des Tatortes von einem Spaziergänger gefunden und wieder an die Eigentümerin ausgehändigt. Die beiden Täter sind zirka 17-20 Jahre alt, schlank und zwischen 175 und 180 cm groß. Einer von den beiden hat hellere Haare. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144/49546-0 in Verbindung zu setzen.

