POL-CE: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bergen (ots) - Am Wochenende ist es in Bergen zu zwei Bränden gekommen. In der Nacht von Samstag, 28.06.2025 auf Sonntag, 29.06.2025 brannte gegen 02:00 Uhr zunächst eine Mülltonne in der Straße "Deichend". Die Freiwillige Feuerwehr Bergen löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Am späten Sonntagabend (29.06.2025) wurde den Einsatzkräften dann gegen 23:50 Uhr eine brennende ...

