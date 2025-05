Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Spritztour endet mit Totalschaden

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr wurden die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen zu einem Verkehrsunfall in der Sandhofer Straße gerufen. Ein Ford war dort an einer Ampelanlage verunfallt. Von dem Verursacher fehlte zunächst jedoch jede Spur. Weitere Recherchen führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf die Spur des Verkehrssünders. Nachdem die Identität des Tatverdächtigen ermittelt werden konnte, war auch der Grund für die Unfallflucht offensichtlich. Mit Ermittlung des Tatverdächtigen erübrigte sich auch gleich der Grund für die Flucht von der Unfallstelle: Der 16-jährige Jugendliche beichtete schließlich gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten/ der Polizei, dass er das Auto seiner Eltern ungefragt für eine Spritztour genutzt hatte. Zudem habe er keinen Führerschein. Am PKW, welcher abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden. Der Schaden an der Ampel liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 10.000 Euro. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach seinem nächtlichen Ausflug muss er außerdem damit rechnen, dass die Führerscheinstelle über sein verantwortungsloses Verhalten im Straßenverkehr informiert wird, wodurch der Erwerb des bevorstehenden Führerscheins in weitere Ferne rücken dürfte.

