POL-CE: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 191

Hohne / Spechtshorn (ots) - Brand in Spechtshorn Bei einem Brand in Spechtshorn ist in der vergangenen Nacht ein Schaden von zirka 20.000 Euro entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 00:50 Uhr zunächst ein Holzverschlag in der Runde Straße in Brand. Das entstandene Feuer griff auf eine Garage des Nachbargrundstückes über, die in unmittelbarer Nähe an der Grundstücksgrenze stand. Die Garage wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Die Freiwilligen ...

