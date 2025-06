Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Celle

Polizeiinspektion Celle (ots)

Verkehrsunfall B 214, 29342 Wienhausen

Am 28.06., gegen 9:30 Uhr, befuhren mehrere Kraftfahrzeuge die B 214 in Richtung Braunschweig hinter einem langsamer fahrenden Lkw. Ungefähr 200m vor der Einmündung "Höfnerwinkel" überholte ein 36jähriger Motorradfahrer einige dieser Fahrzeuge. Als er auf Höhe des Pkw ankam, der direkt hinter dem Lkw fuhr, scherte die 41jährige Fahrzeugführerin mit diesem Pkw aus, um den Lkw zu überholen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin das Motorrad samt Fahrer in den Straßengraben geschleudert wurde. Der aus Celle stammende Mann wurde schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme wurde die B 214 für über eine Stunde gesperrt.

Verkehrsunfall K 55 / Höfnerwinkel, 29358 Eicklingen

Im Rahmen der vorgenannten Sperrung ergab sich ein Rückstau auf der einmündenden K 55, Höfnerwinkel. Vermutlich um diesen Stau zu umgehen, entschied sich gegen um kurz nach 10 Uhr ein 60jähriger Celler, mit seinem Pkw zu wenden. Eine hinter ihm fahrende, 56jährige aus dem Landkreis Celle stammende Frau, erkannte diese Situation nach hiesiger Einschätzung zu spät. Bei dem Versuch, dem wendenden Pkw auszuweichen, kam es zu einem leichten Kontakt zwischen den Fahrzeugen. In Folge dessen rutschte die Frau mit ihrem Pkw in Richtung Straßengraben und kommt in diesem zum Stehen. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Verkehrsunfall Witzlebenstraße, 29223 Celle

Ebenfalls am 28.06. ereignete sich gegen 21:20 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen und Zeugenangaben nach befuhr eine 80jährige Frau mit ihrem Pedelec den parallel zur Straße verlaufenden Radweg. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs habe sie diesen mit ihrem Pedelec nutzen wollen. Eine 31jährige Cellerin konnte mit ihrem Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich die Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde dem Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfall Petersburgstraße, 29223 Celle

Gegen 22:20 Uhr am 28.06. wollte eine 48jährige, aus dem Bereich Itzehoe stammende Frau, von der Petersburgstraße nach links in den Bremer Weg abbiegen. Aus diesem Grund kommt sie mit ihrem Pkw zum Stehen. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem hinter ihrem Pkw fahrenden Kfz. Dieses dreht sich in Folge der Kollision und rutscht einige Meter auf der rechten Fahrzeugseite über die Fahrbahn. Anschließend kommt das Fahrzeug auf den Reifen zum Stehen, ehe der / die Fahrzeugführer/in sich mit dem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zu diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es mit einer dunklen Lackierung versehen ist und es sich um ein Fahrzeug der Mittelklasse handeln soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell