POL-CE: Brandstiftungen in Hambühren mit Festnahme - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Hambühren - Im Laufe des gestrigen Abends bzw. in der vergangenen Nacht ist es in Hambühren zu mehreren Bränden gekommen. Dabei wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unter anderem Mülltonnen und Anhänger in Brand gesteckt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung an einem der Tatorte in Hambühren wurde ein Mann angetroffen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Celle vorläufig festgenommen. Verletzt wurde bei den Bränden niemand, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Celle ermittelt nun gegen den Mann wegen Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die etwas von den Vorfällen mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei bei der Polizei Celle zu melden:

Polizeiinspektion Celle,

Jägerstraße 1, 29221 Celle, Te.: 05141 / 277-0

