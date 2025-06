Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Falsche QR-Codes an Parkautomaten - Warnung vor Betrugsmasche

Celle (ots)

Am Parkplatz "Im Kreise" in Celle wurde ein Aufkleber entdeckt, der den echten QR-Code des Parkanbieters überdeckte. Nutzer wurden dadurch auf eine gefälschte Webseite geleitet. In einem Fall wurde leider ein vierstelliger Betrag vom Konto eines Geschädigten abgebucht. Auch in Hannover wurden ähnliche Aufkleber festgestellt und entfernt. Ob es dort ebenfalls zu Betrugsfällen kam, ist bislang unklar. Das LKA Niedersachsen warnt: Beim Scan solcher QR-Codes wird eine täuschend echte Seite angezeigt, die u. a. Fahrzeug- und Zahlungsdaten abfragt. So kann es zu unberechtigten Abbuchungen kommen ("Quishing"). Die Polizei rät:

Prüfen Sie QR-Codes an Automaten genau - sind sie möglicherweise überklebt?

Nutzen Sie QR-Codes nur mit Vorsicht und aktivierter Vorschau

Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge

Wenden Sie sich im Verdachtsfall an Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige

Das LKA Niedersachsen hat hierzu auch eine Warnmeldung herausgegeben: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/erneut-falsche-qr-codes-an-parkautomaten-in-niedersachsen.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell