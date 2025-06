Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Telefonbetrug in Winsen

Aller - Zeugen gesucht

Winsen / Aller (ots)

In Winsen / Aller ist es gestern zu einem Betrug gekommen. Dabei hat sich ein Unbekannter einem 78 Jahre alten Mann gegenüber am Telefon als Mitarbeiter einer Sparkasse ausgegeben. Der Senior wurde von dem Tatverdächtigen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und durch eine geschickte Gesprächsführung aufgefordert, einen vierstelligen Geldbetrag von seinem Konto abzuheben. Diesen übergab der Rentner dann an seiner Haustür an den unbekannten Mann. Der "Abholer" kann folgendermaßen beschrieben werden: - Zirka 35 Jahre alt - Zirka 190 cm groß - Schlanke Statur - Kurze dunkle Haare - Stark sonnengebräunte Haut Die Polizei bittet nun Zeugen, die gestern gegen 14:30 Uhr verdächtige Personen, auf die die Beschreibung passen könnte, im Bereich der Stechinellistraße in Winsen / Aller beobachtet haben, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

