Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufgebrochene Firmenfahrzeuge

Celle (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu insgesamt drei Diebstählen aus Firmenfahrzeugen gekommen. In der Nacht von Donnerstag, 19.06.2025 auf Freitag, 20.06.2025 verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem Transporter, der in der Straße "Herzog-Ernst-Ring" abgestellt war und entwendeten diverses Werkzeug. Zu zwei weiteren Fällen, vermutlich im Zeitraum von Samstag, 21.06. 18:00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025 13:50 Uhr kam es in der Straße Blumlage in Höhe der Hausnummer 26 und erneut im Herzog-Ernst-Ring. Auch hierbei wurden die Kleintransporter gewaltsam geöffnet und Werkzeug und Maschinen entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei gibt folgende Tipps, wie sich Handwerksbetriebe besser vor Diebstählen schützen können: Stellen Sie das Fahrzeug sicher ab. Wenn möglich, in gesicherten Garagen oder auf abgeschlossenen Firmengeländen. Stellen Sie es in einem gut beleuchteten Bereich ab. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug. Werkzeug und Maschinen sollten über Nacht aus dem Fahrzeug genommen und sicher aufbewahrt werden. Verschließen Sie sorgfältig immer alle Türen, Fenster und den Laderaum des Fahrzeuges. Dies gilt auch bei nur kurzer Abwesenheit. Nutzen Sie mechanische Sicherungen. Einbruchhemmende Schlösser oder verstärkte Türsicherungen erschweren den Zugriff für Diebe. Installieren Sie zusätzliche Alarmanlagen und/oder GPS-Tracker. Moderne Alarmsysteme und Ortungssysteme können dazu beitragen, Diebstähle zu verhindern oder gestohlene Gegenstände wiederzufinden. Markieren Sie ihr Werkzeug. Individuellen Markierungen oder Gravuren können im Falle eines Diebstahls leichten identifiziert werden. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe von Firmenfahrzeugen oder Firmengeländen und Baustellen. Informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell