Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Berufsschule

Celle (ots)

Am Samstag um kurz nach Mitternacht wurde der Polizei Celle durch einen aufmerksamen Zeugen ein lautes Scheibenklirren an der Berufsschule Am Reiherpfahl gemeldet. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten zunächst eine eingeschlagene Scheibe sowie ein offensichtlich herrenloses Fahrrad und im weiteren Verlauf ein im Gebüsch versteckter Betrunkener festgestellt werden. Der aus Hambühren stammende Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille auf und war der Polizei Celle schon in den Abendstunden des Freitags aufgefallen, als er zunächst erfolglos versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Hierbei flüchtete er zunächst und verlor er sein Mobiltelefon, nur um dann wenig später selbst telefonisch bei der Polizei anzuzeigen, dass man ihm sein Mobiltelefon geraubt habe. Es wurden diverse Strafverfahren gegen den 32-jährigen eingeleitet, er verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.

