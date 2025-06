Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radlader entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag, 13.06.2025 auf Samstag, 14.06.2025 haben unbekannte Täter einen Radlader von einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Pegoskamp" in Celle entwendet. Anwohner waren gegen 03:40 Uhr von dem ungewöhnlichen Lärm geweckt worden und konnten noch sehen, wie das Fahrzeug von einem Unbekannten in Richtung Altenceller Schneede davonfuhr. Wie sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben und es dann gestartet haben, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Radlader der Firma Scheffler mit einem Aufkleber der Firma "Form in Grün GmbH". Der Wert liegt bei zirka 60.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

