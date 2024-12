Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Zwei Wohnungseinbrüche am Samstag

Zwingenberg (ots)

Am Samstag (14.12.), ereigneten sich in Zwingenberg zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 10.00 und 19.00 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus im Gießer Weg. Im Haus wurden anschließend mehrere Behältnisse durchwühlt. Ob den ungebetenen Besuchern hierbei etwas in die Hände fiel, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zudem geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Tatzeit war hier gegen 18.00 Uhr.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell