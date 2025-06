Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu einer räuberischen Erpressung in einem Baumarkt in Celle

Celle (ots)

Am Dienstag, 17.06.2025 ist es gegen 19:45 Uhr in einem Baumarkt in Celle zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen. Ein unbekannter Mann betrat gegen 19:45 Uhr den Verkaufsraum in der Straße "Vor den Fuhren", ging zu dem hinter dem Tresen stehenden 48 Jahre alten Mitarbeiter, schubste ihn und forderte diesen mehrfach auf, die Kasse zu öffnen. Hierbei hielt der vermummte Täter vermutlich ein Messer in der Hand. Der Mitarbeiter griff einen hinter der Kasse liegenden Golfschläger, worauf der Täter sofort ohne Beute die Flucht ergriff und in Richtung Wilhelm-Heinichen-Ring weglief. Ein weiterer Mitarbeiter (61 Jahre alt) des Baumarktes, der auf den Vorfall aufmerksam geworden war, eilte dem Täter noch hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch weitere Kundinnen und Kunden in dem Baumarkt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 185 bis 190 cm groß - dunkler Bartansatz - kräftige Figur - schwarze Jacke - hellblaue Jeans - schwarze Schuhe - schwarze Cap - hellgraues Tuch im Gesicht

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell