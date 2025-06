POL-CE: Trunkenheitsfahrt

Celle (ots) - Am Dienstag, 17.06.2025 ist es gegen 19:45 Uhr in einem Baumarkt in Celle zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen. Ein unbekannter Mann betrat gegen 19:45 Uhr den Verkaufsraum in der Straße "Vor den Fuhren", ging zu dem hinter dem Tresen stehenden 48 Jahre alten Mitarbeiter, schubste ihn und forderte diesen mehrfach auf, die Kasse zu ...

