POL-CE: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Wathlingen (ots) - Am vergangenen Freitag, 27.06.2025 ist es in Wathlingen zu einem Raub gekommen. Das Opfer meldete sich erst zu Beginn dieser Woche bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 63 alte Frau zu Fuß am Freitag, 27.06.2025 zwischen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr in der Grünanlage im Bereich Am Bahnhof in Wathlingen unterwegs. In Höhe eines dortigen Spielplatzes wurde sie plötzlich von hinten zu Boden gestoßen. Am Boden liegend, entriss ihr der ...

mehr