POL-CE: Verfolgung und Kontrolle: 32-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Riemannstraße gestoppt

Wietzenbruch (ots) - Durch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner des Celler Stadtteils Wietzenbruch wurden gestern Abend (03.07.2025) gegen 22:50 Uhr Hilferufe gemeldet. Diese kamen offenbar aus einem an den Ginsterweg angrenzenden Waldgebiet. Die Einsatzkräfte trafen dann nach kurzer Suche im Bereich einer Brücke in dem Waldgebiet zwischen Fuhsekanal und der B 214 auf einen 35-jährigen, der am Boden lag und auf sich ...

