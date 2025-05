Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lagerhalle in Vollbrand

Wasserthaleben (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025, wurde gegen 01:55 Uhr die Polizeiinspektion Sondershausen über einen Brand auf dem Volksgut in der Hauptstraße in Wasserthaleben informiert. Aus bisher ungeklärte Art und Weise geriet die Lagerhalle auf dem Volksgut in Vollbrand. Die Lagerhalle diente als Unterstand für Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen. Der derzeitige Schachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im Bereich von ca. 1,2 Mio. Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde durch die Feuerwehr an die Einwohner eine Warnung herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 05:00 Uhr wurde durch den Einsatzleiter der FFW das THW vor Ort bestellt, es sollten die Seitenwände des Gebäudes zur Bekämpfung der Glutnester eingerissen werden. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Die Ermittlungen zum Brandfall wurden durch den Kriminaldauerdienst der KPI Nordhausen übernommen.

