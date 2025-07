Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Baustellendiebstähle

Celle (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 07.07.2025, 19:10 Uhr bis Dienstag, 08.07.2025, 07:00 Uhr ist es auf zwei Baustellen im Celler Ortsteil Blumlage zu mehreren Diebstählen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter im genannten Zeitraum das Gelände einer Baustelle in der 77er Straße (Rohbau / Neubau einer Grundschule), verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu mehreren Baucontainern und einem Fahrzeug und entwendeten hieraus jeweils diverse Werkzeuge und Maschinen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, da vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden konnte, welche Werkzeuge und Geräte entwendet worden sind. Ob die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes genutzt haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Im gleichen Zeitraum entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Hafenstraße ebenfalls diverse Maschinen. Hier wird der Schaden auf bislang 16.500 Euro beziffert. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer in dem Zeitraum im Bereich der beiden genannten Baustellen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

