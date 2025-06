POL-EL: Nordhorn - Kleine Spürnasen ermitteln

Meppen (ots) - Am Mittwoch gegen 14:29 Uhr kam es in Meppen auf der Süd-Nord-Straße (K225) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer wollte von der B402 kommend nach links in die Berliner Straße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 69-jährige Motorradfahrer prallte in die hintere Seite des Lkw. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend mit dem ...

