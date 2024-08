Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Fünf Personen bei Unfall verletzt

Bawinkel (ots)

Heute kam es gegen 7.05 Uhr auf der Teichstraße in Bawinkel zu einem Verkehrsunfall. Der 30-jährige Fahrer eines VW war auf der Bregenbecker Straße in Richtung Bawinkel unterwegs. An einer dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 59-Jährigen. Der VW kam im Seitengraben zum Stehen. Der Transporter kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer des VW sowie alle Insassen im Transporter im Alter von 37, 46 und 35 Jahren wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

