POL-EL: Meppen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 7:45 Uhr, kam es in Lingen zu einem Einbruch in ein Café in der Straße Am Markt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Café. Dort entwendeten sie aus einer Kasse sowie aus mehreren Geldbörsen Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in ...

