POL-EL: Lingen - Einbruch in Café

Haren (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter gegen 2 Uhr in ein Optikergeschäft an der Straße Alter Markt in Haren eingebrochen. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

