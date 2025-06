POL-EL: Meppen - Verkehrssicherheitstag - Fokus auf landwirtschaftliche Fahrzeuge

Veldhausen (ots) - Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Rabenhauptstraße in Veldhausen zu verschaffen. Das Gebäude wurde nicht betreten, es entstand kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

mehr