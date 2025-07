Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil entwendet

Lachendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, 07.07.2025 auf Dienstag, 08.07. 2025 im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 12:20 Uhr in Lachendorf ein Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Grünstreifen vor dem Grundstück der Besitzer in der Römerstraße verschlossen abgestellt. Zudem war es mit einer zusätzlichen Wegfahrsperre gesichert. Am Dienstagmittag fiel der Besitzerin dann auf, dass das Wohnmobil weg war. Hierbei handelt es sich um einen grauen Fiat Ducato mit einem Wohnmobilausbau der Firma Pössl mit dem amtlichen Kennzeichen NI-KL 812. Der Schaden liegt bei zirka 45.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

