Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung in der Bahnhofstraße

Celle (ots)

Heute Vormittag ist es in der Bahnhofstraße in Celle gegen 11:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 37 Jahre alter Anwohner in Höhe der Hausnummer 46 mit einem 19- und einem 20-jährigen in Streit. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den Personen zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, bei denen die beiden jüngeren den 37-jährigen vermutlich mit heißem Kaffee begossen und ihm eine Flasche auf den Kopf schlugen. Zeugen des Vorfalls trennten die Parteien und riefen die Polizei. Der 37-jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von einer RTW-Besatzung behandelt. Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung. Die eingesetzten Kräfte vor Ort erteilten einem der Männer einen Platzverweis. Die Ermittlungen zum genaueren Tathergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell