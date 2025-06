Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Nissan auf Supermarkt-Gelände an der Egmontstraße angefahren

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (23. Juni 2025) wurde ein schwarzer Nissan QASHQAI, der in der Zeit von 09:25 Uhr bis 09:40 Uhr auf dem Parkplatz der Fa. NETTO an der Egmontstraße geparkt war, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen, der in der an der Egmontstraße gelegenen Parkreihe in der vierten Parktasche von der Einfahrt aus gesehen stand, wurde an der rechten Seite der hinteren Stoßstange beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie gegen 09:38 Uhr ein anderes Fahrzeug rechts neben dem Nissan einparkte, ein Mann ausstieg und sich den Nissan anschaute. Anschließend sei der Mann wieder eingestiegen und mit seinem Wagen weggefahren. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - ca. 185 cm groß - schwarze gegelte Haare.

Eine Kollision mit dem geparkten Nissan konnte nicht beobachtet werden. Daher sucht die Polizei den beschriebenen Mann auch, um ihn gegebenenfalls auch als Unfallverursacher ausschließen zu können. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

