Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter Transporter an der Straße Zum Schafsweg beschädigt

Verursacher hat sich entfernt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (23. Juni 2025) wurde ein an der Straße Zum Schafsweg in Höhe der Hausnummer 8 abgestellter grauer Ford Transit Custom durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Transporter eines Handwerkerbetriebes war in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Berliner Straße abgestellt. Anhand der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein ähnlich großes Fahrzeug (Transporter oder höherer SUV) den Schaden beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel verursacht hat. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830 oder an jede andere Polizeidienststelle. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell