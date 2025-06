POL-KLE: Geldern - Einbruchschutz und Schutz vor Taschendieben / Kripo berät in Walbeck auf dem Wochenmarkt

Gelddern (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (23. Juni 2025) haben unbekannte Täter auf einem Firmengelände auf der Siemensstraße an vier dort abgestellten Traktoren die Hydraulik-Oberlenker abmontiert und entwendet. Diese Fahrzeugteile werden genutzt, um Anbaugeräte an Schleppern oder Treckern anzuhängen. Zeuge, die in dem Zusammenhang ...

