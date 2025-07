Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf

Celle (ots)

Die Polizei Celle ermittelt derzeit in mindestens einem Fall wegen des Verdachtes einer exhibitionistischen Handlung bzw. Beleidigung auf sexueller Basis. Am 30.06.2025 gegen 11:00 Uhr wurde eine 59 Jahre alte Frau von einem Unbekannten in der Hattendorfstraße in Celle angesprochen. Dieser fragte zunächst nach dem Weg zum Kaufland-Markt. Im weiteren Verlauf des Gespräches bot der zirka 16-21-jährige an, dass die Frau gegen Zahlung sexuelle Handlungen an ihm vollziehen dürfe. Dabei manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil herum. Die Frau entfernte sich daraufhin. Der Mann führte ein beiges Fahrrad mit einem Fahrradkorb mit sich. In welche Richtung er sich entfernte, ist nicht bekannt. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt leider nicht vor. Der Vorfall wurde der Polizei mit zeitlichem Verzug gemeldet. Der Polizei liegen vage Hinweise vor, dass sich im Bereich des Lönsweges in Celle ein ähnlicher Vorfall ereignet hat. Die Polizei Celle bittet daher Zeugen und mögliche weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

