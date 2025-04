Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am heutigen Morgen wurde ein 13-Jähriger aus Dorsten vermutlich schwer verletzt. Ein 19-Jähriger aus Dorsten fuhr gegen 07:35 Uhr mit seinem Auto auf der Hafenstraße und wollte nach links auf die Gahlener Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Jungen, der zu Fuß die Straße überqueren wollte. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen in ein Krankenhaus.

