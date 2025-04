POL-RE: Gladbeck: Falsche Handwerker unterwegs

Recklinghausen (ots) - Bottrop: In der Zeit von Sonntag (22:30 Uhr) bis Montag (11:15 Uhr) kam es auf dem Westring zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Audi E-Tron wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt. Dorsten: Auf der ...

