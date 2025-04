POL-UN: Holzwickede - Diebstahl eines grauen Opel Insignia - Zeugen gesucht

Bönen/Fröndenberg/Unna (ots) - Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna haben am Dienstag, 08.04.2025 Geschwindigkeitsüberwachungen in Unna, Fröndenberg und Bönen durchgeführt. Unna: In der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr wurde auf der L 821 in Unna-Massen - in Höhe der DB-Brücke - in Fahrtrichtung Dortmund - das Tempo gemessen. Bei dort ...

mehr